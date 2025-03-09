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В Барнауле вспыхнуло административное здание

МЧС: в Барнауле тушат пожар в административном здании по повышенному рангу

В алтайском городе Барнаул загорелось административное здание на улице Целинная. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Как заявили в ведомстве, крыша здания горит открытым огнем. Пожарные тушат возгорание по повышенному рангу (присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники; предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах).

Местные жители утверждают, что горит Теплый рынок. По их словам, пожар усиливается, на месте происшествия раздаются хлопки.

8 марта после 22:00 в Дагестане на Куядинском рынке Махачкалы загорелись три одноэтажных ангара. Огонь распространился на площади в 400 кв. м. К тушению привлекли 43 пожарных и 13 единиц техники. В МЧС отметили, что была угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание.

Ранее на Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри.

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