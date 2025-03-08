На рынке в Дагестане загорелись ангары, есть угроза распространения огня

МЧС: на Куядинском рынке в Махачкале огонь охватил три ангара

В Дагестане на Куядинском рынке Махачкалы загорелись три одноэтажных ангара. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло после 22:00, огонь распространился на площади в 400 кв. м. К тушению привлекли 43 пожарных и 13 единиц техники. В МЧС отметили, что есть угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание.

В 22:32 в ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал. Открытое горение удалось ликвидировать.

Днем 16 февраля после взрыва газового баллона произошло возгорание в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга. Речь шла о заведении в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Изначально было известно о четырех пострадавших, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это были граждане Узбекистана. Еще двух пострадавших доставили в другие медучреждения.

Ранее на Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри.