Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На рынке в Дагестане загорелись ангары, есть угроза распространения огня

МЧС: на Куядинском рынке в Махачкале огонь охватил три ангара

В Дагестане на Куядинском рынке Махачкалы загорелись три одноэтажных ангара. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло после 22:00, огонь распространился на площади в 400 кв. м. К тушению привлекли 43 пожарных и 13 единиц техники. В МЧС отметили, что есть угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание.

В 22:32 в ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал. Открытое горение удалось ликвидировать.

Днем 16 февраля после взрыва газового баллона произошло возгорание в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга. Речь шла о заведении в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Изначально было известно о четырех пострадавших, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это были граждане Узбекистана. Еще двух пострадавших доставили в другие медучреждения.

Ранее на Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами