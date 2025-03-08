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На Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри

В Краснодарском крае произошел пожар в бане с людьми внутри

В Краснодарском крае в станице Каневской произошел пожар в банном комплексе. Видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По данным Kub Mash, возгорание в местной сауне началось днем, когда внутри находились люди. Посетителям пришлось выбегать на улицу в плавках и купальниках. Огонь охватил 90 кв. м, его уже локализовали.

В октябре 2024-го в Подмосковье празднование дня рождения закончилось пожаром в бане. Инцидент произошел в Раменском. На следующий день после 28-го дня рождения местный житель решил отметить праздник в двухэтажной бане в компании друзей. После процедур его гости вышли на улицу, а именинник остался на втором этаже бани и уснул там. В какой-то момент строение загорелось. Один из приглашенных попытался вытащить уснувшего мужчину, но у него не получилось. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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