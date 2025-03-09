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Стало известно о смерти обвиняемого в убийстве главы Завьяловского района на Алтае

SHOT: обвиняемый в убийстве главы Завьяловского района скончался в реанимации
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемый в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко скончался в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, обвиняемый скончался 9 марта в больнице. Авторы утверждают, что после убийства главы района он пытался скрыться с места происшествия на автомобиле жены и покончить с собой.

4 марта бывший сотрудник администрации Завьяловского района Алтайского края расстрелял Онищенко из охотничьего ружья. Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось задержать. Им оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. По предварительной версии, у мужчин был конфликт, который они не смогли разрешить мирным путем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело находится на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае.

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