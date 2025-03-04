«Оторвало половину лица». Конфликт в администрации района на Алтае привел к расправе

Бывший сотрудник администрации Завьяловского района Алтайского края расстрелял главу муниципалитета Николая Онищенко из охотничьего ружья. По предварительной версии, у мужчин был конфликт, который они не смогли разрешить мирным путем. Стрелявший попытался совершить самоубийство, он в реанимации.

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили на выходе из кафе в селе Завьялово.

Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось задержать. Им оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело находится на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа.

45-летний Фенин выслеживал 51-летнего Онищенко у кафе около получаса. Когда тот пришел на парковку, Фенин начал стрелять из охотничьего ружья. Онищенко попытался спрятаться между машин, но упал от первой пули. Затем Фенин выстрелил в него еще раз.

После убийства Фенин пытался покончить с собой, но ему не удалось довести задуманное до конца. Он находится в реанимации. По информации Mash, Фенину «оторвало половину лица».

Стрелявшего допросят в больнице, если он придет в себя. Сейчас медики оценивают его состояние как критическое.

По одной из версий, у мужчин был конфликт, который и стал причиной расправы. В частности, поводом для убийства могло стать отстранение Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, отметили в СК.

Спортсмен, бизнесмен и охотник

По данным Mash, Фенин — любитель охоты. На него зарегистрировано ружье ТОЗ-87-03 12-го калибра. Кроме того, мужчина активно занимался спортом, был призером соревнований по настольному теннису.

Он также владел компанией АО «ОДС ЛОК», занимавшейся кемпингами и автофургонами для туристов.

Полицейский с медалями

Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил в 1999 году Барнаульский юридический институт МВД России.

Общий трудовой стаж — 32 года. В 1996 году был назначен оперуполномоченным уголовного розыска отдела внутренних дел Завьяловского района. С 2004 по 2011 год — начальник этого ОВД. С 2017 по 2022-й возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Завьяловский».

Занесен на Доску почета ГУ МВД России по Алтайскому краю. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «300 лет российской полиции».

В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района.

У Онищенко остались жена и дочь.