СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае

Ружье, из которого застрелили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано. Об этом сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

«Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — заявили в ведомстве.

4 марта бывший сотрудник администрации Завьяловского района Алтайского края расстрелял Онищенко из охотничьего ружья. Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось задержать. Им оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. По предварительной версии, у мужчин был конфликт, который они не смогли разрешить мирным путем. Стрелявший попытался совершить самоубийство, он в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело находится на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Алтайского края прокомментировал расправу над главой Завьяловского района.