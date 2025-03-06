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Пятеро подростков избили и изнасиловали девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье подростки избили и изнасиловали девушку в электричке
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YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет избили и изнасиловали 28-летнюю девушку в электричке. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 4 марта, когда девушка села в электричку на станции Щелково. Поначалу она была в вагоне одна, а затем туда зашли пятеро подростков, которые стали приставать к пассажирке. Они настойчиво предлагали выпить пиво, а затем стали угрожать изнасилованием, если она не выйдет с ними на следующей станции — та подчинилась.

На улице несовершеннолетние избили ее, а затем принудили сесть с ними в другую электричку до поселка Тучково. Там они затащили ее в туалет и изнасиловали, снимая все на камеру. После этого они заставили девушку пойти с ними в квартиру, где продолжили издеваться над ней. Через некоторое время пострадавшей удалось покинуть жилище и обратиться за помощью.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемых подростков задержали. Оказалось, что все они состоят на учете в ПДН.

Ранее в Архангельской области школьник надругался над мальчиком в туалете.

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