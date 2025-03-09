В Китае призвали установить весы в отелях для борьбы с ожирением

Bloomberg: на курортах КНР могут появиться весы для борьбы с ожирением в стране

Национальная комиссия по здравоохранению Китая призвала установить весы на курортах и в отелях для борьбы с ожирением в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу комиссии Лэй Хайчао.

В рамках решения планируется организация клиник для предоставления консультаций по борьбе с лишним весом. Как уточнил Лэй Хайчао, установка весов на курортах Китая позволит облегчить контроль веса и профилактику хронических заболеваний.

Также глава комиссии отметил, что для продвижения контроля веса были привлечены китайские олимпийские чемпионы. По его словам, работа с ними будет проводиться в социальных сетях.

По состоянию на 2020 год около трети взрослых жителей Китая имели лишний вес. При этом порядка 16% граждан страдали от ожирения.

5 марта глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что ВОЗ отмечает отсутствие прогресса по борьбе с ростом ожирения и диабета. Он подчеркнул, что соблюдение принципов здорового образа жизни требует осознанного выбора, и для этого необходима грамотность в отношении здоровья населения.

Ранее ученые раскрыли важную генетическую связь между ожирением людей и собак.