Ученые раскрыли важную генетическую связь между ожирением людей и собак

The Conversation: у людей и лабрадоров за ожирение отвечают одни и те же гены

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что у людей и собак породы лабрадор-ретривер набор веса связан с одинаковыми генами. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Лабрадоры-ретриверы известны своей любовью к еде и склонностью к ожирению. Это делает их идеальной моделью для изучения генетических механизмов, связанных с набором веса. Команда собрала образцы слюны у собак и проанализировали их ДНК, чтобы выявить гены, влияющие на аппетит и метаболизм.

Исследование показало, что пять ключевых генов, связанных с ожирением у лабрадоров, также играют роль в наборе веса у людей. Один из этих генов, DENND1B, оказался особенно важным. У собак с проблемной версией этого гена количество жира в организме было на 8% выше.

DENND1B влияет на работу меланокортиновых рецепторов в мозге, которые регулируют чувство голода и насыщения. Этот ген изменяет сигналы, передаваемые рецепторами, что может приводить к повышенному аппетиту и склонности к перееданию.

Интересно, что лабрадоры-поводыри, которые считаются элитой среди собак, имеют более высокий генетический риск ожирения. Это может объясняться тем, что любовь к еде делает псов более мотивированными и легко обучаемыми.

У людей, как и у собак, гены играют значительную роль в склонности к ожирению — от 40% до 70%. Остальное зависит от образа жизни. Люди с «генами ожирения» часто испытывают повышенный аппетит, что делает поддержание здорового веса более сложной задачей.

«Худые люди не обладают моральным превосходством — им просто не нужно прилагать столько усилий, чтобы оставаться в форме», — подчеркивают исследователи.

Исследование также показало, что собаки с низким генетическим риском ожирения остаются стройными даже без строгого контроля диеты. Однако для собак с высоким риском требуется постоянное внимание владельцев, чтобы избежать переедания.

Этот принцип применим и к людям: тем, кто генетически предрасположен к ожирению, необходимо прилагать больше усилий для поддержания здорового веса.

Ученые планируют продолжить изучение гена DENND1B и его роли в регуляции веса. Понимание этих механизмов может привести к разработке новых препаратов, нацеленных на меланокортиновые рецепторы, что станет важным шагом в борьбе с ожирением.

Ранее исследователи нашли ген, защищающий печень от ожирения.