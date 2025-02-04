Пассажир устроил дебош на борту самолета из-за запрета садиться около окна

В Сочи мужчину задержали за дебош на борту самолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Нижнего Новгорода. Седой мужчина решил пересесть к иллюминатору, но бортпроводники попросили его вернуться на свое место.

Недовольный ситуацией пассажир достал нож и стал угрожать персоналу. На кадрах, снятых в салоне, заметно, как дебошир ударил ножом полку с ручной кладью, пока один из бортпроводников просил его успокоиться.

«Во время своего безумного «перформанса» неадекват требовал принести ему то водки, то вина и бил ножом полку для багажа», – сообщается в публикации.

Никто из пассажиров не пострадал. После прилета в Сочи пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого женщина устроила дебош из-за сумки люксового бренда на борту самолета, следовавшего в Оренбург. При посадке ее попросили убрать аксессуар на полку для багажа ради безопасности, но пассажирку эти доводы не убедили. После прилета на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту и не попали на самолет.