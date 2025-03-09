В Германии приостановили работу одного из аэропортов на фоне забастовки

Международный аэропорт в немецком городе Гамбург отменил все рейсы в связи с началом забастовки, организованной профсоюзом Ver.di. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, опубликовав соответствующее заявление в социальной сети X.

В тексте подчеркивается, что Ver.di организовал забастовку без какого-либо предупреждения. Представители профсоюза лишь направили службам аэропорта в Гамбурге оповещения, в которых призвали немедленно прекратить работу в знак протеста.

«По этой причине аэропорт закрыт, и в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилетов», — говорится в заявлении.

Ver.di, также известный как Объединенный профсоюз работников сферы услуг — это немецкий профсоюз, базирующийся в Берлине. Он был создан в марте 2021 года в результате слияния пяти отдельных профсоюзов.

В конце февраля 2025 года Ver.di организовал забастовку, из-за которой произошли сбои в работе аэропортов в городах Мюнхен и Гамбург. В частности, руководству воздушной гавани в первом городе пришлось отменить около 80% рейсов, запланированных на 27 и 28 февраля.

Как писало агентство DPA, профсоюз выступил за повышение заработной платы сотрудникам аэропортов на 8%. Более того, он потребовал от работодателей предоставить работникам три дополнительных выходных дня.

Ранее в Германии спрогнозировали исчезновение около 200 тыс. рабочих мест.