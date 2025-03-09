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В Башкирии ограничили движение автомобилей

В Башкирии ограничили движение грузовых и пассажирских транспортных средств
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Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии ввели ограничения движения транспорта на участке дороги УфаБирскЯнаул в Благовещенском и Бирском районах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Причиной ограничения стало ухудшение погоды, в регион пришли снегопады и метели. Информации об авариях из-за непогоды ведомство пока не предоставляло.

«Введено ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 112 км», — говорится в сообщении.

8 марта петербургский аэропорт Пулково в течение 55 минут не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.

Аналогичные ограничения временно действовали в аэропортах Грозного, Владикавказа, а также Ярославля.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на северо-востоке Москвы.

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