Четверо подростков провалились под лед на Финском заливе в Петербурге

В Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних, подростки смогли сами выбраться из ледяной воды. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Финском заливе около «Газпром Арены», четверо подростков вышли на тонкий лед и оказались в воде. Несовершеннолетние смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей.

По данным «Фонтанки», мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

До этого сообщалось, что в Самарской области легковой автомобиль с двумя детьми наполовину ушел под лед. Несовершеннолетние пассажиры и водитель машины травм не получили. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из салона автомобиля.

Ранее в Химках две девочки провалились под лед, спасти удалось только одну.