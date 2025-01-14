В Балашихе мужчина отрезал себе станком четыре пальца, когда мастерил подоконник

В подмосковной Балашихе мужчина случайно отрезал станком четыре пальца, когда мастерил подоконник, пишет mk.ru.

Несчастный случай произошел с местным жителем утром 13 января. 50-летний мужчина, работающий менеджером по сбыту, решил самостоятельно изготовить деревянный подоконник. Ему понадобилось укоротить доску, с этой целью он поехал к другу в гараж.

Во время столярных работ у мужчины соскочила рука, и пальцы попали в станок. Так он нечаянно ампутировал себе четыре пальца правой руки. По данным издания, медики смогли пришить пострадавшему два пальца, остальные восстановили частично.

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