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В Балашихе мужчина отрезал себе станком четыре пальца, когда мастерил подоконник

Житель Балашихи случайно ампутировал себе пальцы, работая на токарном станке
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Балашихе мужчина случайно отрезал станком четыре пальца, когда мастерил подоконник, пишет mk.ru.

Несчастный случай произошел с местным жителем утром 13 января. 50-летний мужчина, работающий менеджером по сбыту, решил самостоятельно изготовить деревянный подоконник. Ему понадобилось укоротить доску, с этой целью он поехал к другу в гараж.

Во время столярных работ у мужчины соскочила рука, и пальцы попали в станок. Так он нечаянно ампутировал себе четыре пальца правой руки. По данным издания, медики смогли пришить пострадавшему два пальца, остальные восстановили частично.

Ранее юная россиянка чуть не лишилась пальца, неудачно уколов руку.

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