Baza: в Самаре девушка лишилась скальпа во время работы у станка

В Самаре волосы девушки замотало в станок на производстве, где она работала. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел весной прошлого года, но реабилитацию пострадавшая проходит до сих пор. По данным Telegram-канала, 23-летняя сотрудница проходила мимо станка и решила пропустить рабочих. Пострадавшая стала слишком близко к оборудованию, после чего ее собранные в хвост волосы оказались в станке.

Врачи диагностировали у девушки гематомы, сотрясение мозга и скальпированную рану кожи головы.

«После случившегося следствие выяснило, что на производстве не было технического регламента по безопасной работе с оборудованием, а также выявило недостатки в охране труда», – сообщается в публикации.

По словам работников, им не выдавали головные уборы. Директор предприятия заявил, что пострадавшей не раз указывали на распущенные волосы.

С мужчины сняли все обвинения, так как следователи не усмотрели в его действиях состава преступления.

При этом работница прошла две экспертизы: одна из них определила вред здоровью как средний, вторая – как тяжкий. После первой дело было прекращено, но девушка будет требовать возобновления следствия.

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