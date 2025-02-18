Турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО

В аэропорту турецкого города Газиантеп ввели ограничения на прием и вылет самолетов из-за сообщений о светящемся неопознанном объекте в небе. Об этом пишет газета T24.

По данным журналистов, радары не определили объект. Есть вероятность, что это был беспилотник. Полеты планируют возобновить после уточнения информации.

Этой же ночью самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто. Bombardier CRJ-900LR, прилетевший с 80 людьми на борту из Миннеаполиса, при посадке перевернулся на взлетной полосе. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы.

Местные СМИ писали, что авария произошла во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

На прошлой неделе самолету, летевшему из Антальи в Астану, пришлось сесть в турецком городе Эрзурум из-за драки на борту. Известно, что конфликт произошел между украинской парой и казахстанскими женщинами в первые минуты полета.

Ранее экипаж самолета с россиянами на борту обнаружил метки-фантомы.