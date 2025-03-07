Пассажирка разделась догола на борту самолета, и тот вернулся на стоянку

В США рейс авиакомпании Southwest Airlines по маршруту «Хьюстон — Финикс» вернулся к гейту после ЧП на борту — одна из пассажирок разделась догола и вела себя неадекватно. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 3 марта. Рейс из аэропорта Хобби был задержан более чем на час. В полицейском управлении рассказали, что около 15:30 им поступил звонок о том, что одна из пассажирок сняла всю одежду и нарушает общественный порядок. Женщину сняли с рейса и доставили в психиатрический центр для обследования.

Как рассказали очевидцы, летевшие тем же рейсом, агрессивная соседка сначала заявила, что хочет выйти из самолета. Затем она поднялась с кресла и начала ходить по проходу, ударяя руками по разным частям салона. После этого она разделась и продолжила бегать и прыгать между креслами.

По словам одного из клиентов авиакомпании, на рейсе было много детей, которые очень испугались странного поведения пассажирки.

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