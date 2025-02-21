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В Японии эвакуируют население в Иватэ из-за лесных пожаров

В японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек из-за лесных пожаров
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Depositphotos

В японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек из-за лесных пожаров в районе мыса Когуро. Об этом сообщает телеканал NHK.

Тушение пожаров в районе продолжается в районе города Офунато — первое сообщение о пожаре в этой местности появилось около полудня 19 февраля по местному времени.

Ликвидацией возгорания в районе мыса Когуро занимаются как гражданские пожарные специалисты, так и усиление со стороны Сил самообороны Японии (военнослужащие). Несмотря на их усилия, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров.

Из-за этого власти префектуры Иватэ приказали эвакуировать 157 человек, проживающих в районе Тахама.

Также Рослесхоз и Авиалесоохрана России предупредили о том, что в марте этого года лесные пожары могут начаться в 30 регионах России из-за малоснежной зимы и сухой почвы.

Наиболее высокий шанс пожаров отмечается в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.

Ранее на Лос-Анджелес после пожаров обрушились новые катастрофы.

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