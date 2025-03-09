Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

Пропалестинского активиста, который забрался на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную под названием размещенных на ней часов Биг-Бен, сняли со здания спустя 16 часов. Об этом пишет британская газета Independent.

По данным газеты, мужчину сняли около полуночи по местному времени (около 3:00 по московскому), после того как спасатели и переговорщики в третий раз попытались уговорить его спуститься.

До этого телеканал Sky News сообщал, что сотрудники экстренных служб проводили с активистом переговоры с пожарного подъемника. Однако мужчина заявил, что спустится только «на своих условиях». Более того, пропалестинский активист пригрозил, что в случае, если спасатели к нему приблизятся, ему придется подвергнуть себя опасности и забраться еще выше.

Активист публиковал видеоролики с Биг-Бена в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), на одном из них он заявлял, что планирует остаться на башне 3,5 дня. Из-за происходящего весь Виндзорский мост в центре британской столицы оказался перекрыт для пешеходов и транспорта.

В свою очередь газета The Daily Mail писала, что активист забрался на башню королевы Елизаветы II около 7:24 (10:24 мск) и вел прямую трансляцию в социальной сети. Мужчина также выкрикивал слова «свободу Палестине».

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