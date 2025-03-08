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Мужчина с флагом Палестины в руках забрался на Биг-Бен в Лондоне

Daily Mail: пропалестинский активист залез на башню Биг-Бен в Лондоне
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Hannah McKay/Reuters

Пропалестинский активист забрался 8 марта на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен в Лондоне, держа флаг Палестины. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Мужчина, на ногах которого не было обуви, забрался на башню королевы Елизаветы II около 7.24 (10.24 мск) и вел прямую трансляцию в социальной сети.

Вестминстерский мост, пересекающий реку Темзу около башни, был перекрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а район оцепили аварийно-спасательные службы.

Отмечается, что мужчина отказывался слезать с башни, выкрикивая слова: «свободу Палестине».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, о второй стороны еще не договорились.

Ранее в США допустили новую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС.

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