В США заключенный попросил суд изменить метод казни азотом

AP: В США приговоренный к казни азотом попросил о более гуманном методе

В американском штате Луизиана заключенный Джесси Хоффман-младший, приговоренный к казни азотом, попросил суд сменить метод на более гуманный. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Заключенный, приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более гуманным методом», — говорится в публикации.

Адвокаты мужчины настаивают на альтернативных способах казни.

Накануне стало известно, что власти Южной Каролины подтвердили использование расстрела для казни заключенного — это первый за 15 лет подобный случай в Соединенных Штатах. Брэд Кейт Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство Дэвида и Глэдис Кларк в 2001 году. Ему предложили выбор между электрическим стулом и смертельной инъекцией. Он выбрал расстрел, сомневаясь в эффективности других методов. Известно, что мужчина попросил на последний ужин жареную курицу, зеленую фасоль, картофельное пюре с подливкой, печенье, чизкейк и сладкий чай.

В США в разных штатах, согласно местным законодательствам, действуют разные способы исполнения смертной казни — в том числе при помощи электрического стула.

Ранее Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США.