КМИС: День Победы и День труда стали наименее популярными праздниками на Украине

Празднование Дня Победы и Дня труда пользуется наименьшей популярностью у украинцев. Такая информация следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), их публикует сайт организации.

»(Наблюдается — «Газета.Ru») уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году», — следует из результатов опроса.

Отмечается, что Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины, за их празднование проголосовали 70% и 69% опрошенных.

Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие тысячу человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. После принятия этого закона 9 мая стал Днем Европы.

Кроме того, на Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, проходит демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Таким образом, помимо прочих методов борьбы с советским прошлым, мозаичное панно с изображением красноармейца на станции «Дворец Украина» Киевского метрополитена планируют демонтировать в первом квартале этого года.

Ранее на Украине с Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска.