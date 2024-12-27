С Аллеи городов-героев в Киеве убрали Москву и Минск

Названия городов Москва и Минск были демонтированы на Аллее городов-героев в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Сегодня музей войны предпринял <...> демонтаж букв, которыми выложены названия городов [Москва и Минск] и изображения советских медалей «Золотая Звезда» на Аллее городов-героев», — говорится в сообщении.

В музее заявили, что демонтаж якобы связан с необходимостью проведения реставрации.

До этого депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщал, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о националисте Степане Бандере. Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

По его словам, это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начали переименовывать улицы и демонтировать памятники советским и российским деятелям на Украине. С 2022 года с началом специальной операции России на Украине процесс декоммунизации усилился.

Ранее потомок Пушкина прокомментировал снос памятников поэту на Украине.