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Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм

Сергей Жуков обратился в Верховный суд РФ по спору из-за фонограмм
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Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки вверх!», дело передано судье на рассмотрение. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Другим истцом указан бывший участник и сооснователь группы Алексей Потехин. Из карточки дела также следует, что ответчиками стали первый продюсер «Руки вверх!» Андрей Маликов, а также лейбл «Джем».

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что иск поступил о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой. Также собеседник агентства уточнил, что это касается и договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм.

Уточняется, что судебный спор касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», а также «Крошка моя» и «Чужие губы».

В прошлом году экс-продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов в интервью «Газете.Ru» обвинил Сергея Жукова во лжи. По словам Маликова, артист на протяжении долгого времени публично порочит его честь и достоинство.

В апреле 2023 года суд постановил, что Маликов инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм. Позднее «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» передал права на фонограммы «Издательству Джем». Жукову отказали в требованиях. Среди причин было указано, что артист знал о сложившихся между сторонами правоотношениях, однако не стал прилагать усилия по их оспариванию в течение 20 лет.

Что касается самого Жукова, как пишет РБК, он утверждает, что права на фонограммы Маликову не передавал, а потому тот не имел права заключать контракты «Джемом».

Ранее Маликов заявил об угрозах после расставания с Жуковым.

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