Почти половина россиян не чувствуют себя эффективными на удаленке

Почти треть россиян тратят на разговоры с коллегами больше двух часов

Только 16% россиян работают 40 часов в неделю. Более 40 часов — 42% опрошенных. Это показало исследование, проведенное онлайн-сервисом для управления бизнесом Битрикс24. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Главной причиной переработок россияне видят не выстроенные процессы (47%). При этом 21% признался, что работают больше положенного, потому что часто отвлекаются.

Более половины опрошенных (54%) отметили, что тратят на разговоры с коллегами более часа. А более двух часов на работе общаются 30% россиян.

При это нет четкой корреляции между эффективностью в офисе и на удаленке. Немного продуктивнее россияне себя чувствуют на удаленке, таких 53%.

В качестве альтернативных рабочих пространств опрошенные отмечают коворкинги — положительно к ним относятся 82%. Из них 38% ни разу в них не были, но хотели бы попробовать.

Ранее россияне ответили, правда ли, что женщины-руководители строже мужчин.