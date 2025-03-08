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Россияне ответили, правда ли, что женщины-руководители строже мужчин

Почти половина россиян считают женщин-руководителей строже мужчин
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Женщины все чаще занимают руководящие позиции, но представления о том, каким должен быть идеальный начальник, остаются неоднозначными, показало исследование проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По результатам опроса, 42% россиян считают, что женщины-руководители строже мужчин. Среди главных причин респонденты отметили более высокие требования женщин к дисциплине (36%), склонность к детальному контролю (29%) и стремление доказывать свою компетентность (24%). Многие уверены, что женщины на руководящих позициях вынуждены проявлять большую строгость, чтобы соответствовать ожиданиям и укреплять свой авторитет в коллективе.

Однако 48% респондентов уверены, что стиль управления зависит не от пола, а от личных качеств руководителя. При этом 26% сотрудников, работавших под началом женщин, отмечают, что начальницы могут быть даже мягче мужчин, особенно в вопросах поддержки сотрудников и командной работы.

Интересно, что женщины-руководители чаще воспринимаются как более требовательные, но справедливые. Так считают 55% опрошенных. 32% респондентов отмечают, что с женщинами-начальницами проще договориться о гибком графике или индивидуальных условиях работы.

При этом каждый третий опрошенный полагает, что женщины в стрессовых ситуациях могут проявлять больше эмоций, чем их коллеги-мужчины. Однако 44% уверены, что эмоциональность не мешает руководству, а наоборот — делает взаимодействие с коллективом более человеческим.

Когда речь заходит о стиле руководства, мнения россиян разделились. Треть считают, что женщины-руководители чаще придерживаются авторитарного управления, тогда как 42% уверены, что они используют демократичный подход, уделяя больше внимания командной работе и обсуждению решений. Более 20% затруднились ответить или не заметили разницы между стилем управления мужчин и женщин.

При этом 41% респондентов признались, что в их компаниях на ключевые руководящие позиции чаще назначают мужчин, а 35% считают, что работодатели не делают различий по полу при выборе топ-менеджеров.

Ранее россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта.

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