Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На северо-востоке США 14-летний подросток открыл огонь по полицейским

В перестрелке с подростком в Ньюарке пострадали полицейские и сам стрелок
close
Carlos Barria/Reuters

В американском штате Нью-Джерси 14-летний подросток открыл огонь по полицейским, передает Fox News.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в городе Ньюарк. При этом детектив Джозеф Азкона получил несовместимое с жизнью ранение, его коллега тоже был ранен и находится больнице в критическом состоянии.

«Четырнадцатилетний подозреваемый получил пулевое ранение», — заявил местный прокурор Теодор Стивенс.

Он добавил, что подростку предъявлены обвинения. Полиция ждет, пока он поправится.

Вечером 7 марта в районе Скарборо в канадском Торонто торжественное открытие нового паба закончилось стрельбой. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям. По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Нападавшие скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Их мотивы неизвестны.

Ранее вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра в Мытищах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами