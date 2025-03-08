На северо-востоке США 14-летний подросток открыл огонь по полицейским

В перестрелке с подростком в Ньюарке пострадали полицейские и сам стрелок

В американском штате Нью-Джерси 14-летний подросток открыл огонь по полицейским, передает Fox News.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в городе Ньюарк. При этом детектив Джозеф Азкона получил несовместимое с жизнью ранение, его коллега тоже был ранен и находится больнице в критическом состоянии.

«Четырнадцатилетний подозреваемый получил пулевое ранение», — заявил местный прокурор Теодор Стивенс.

Он добавил, что подростку предъявлены обвинения. Полиция ждет, пока он поправится.

Вечером 7 марта в районе Скарборо в канадском Торонто торжественное открытие нового паба закончилось стрельбой. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям. По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Нападавшие скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Они могли уехать на серебристой машине, а один из них мог быть в черной балаклаве. Их мотивы неизвестны.

Ранее вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра в Мытищах.