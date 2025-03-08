Во время акции протеста в Париже применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ на акции феминисток по случаю Международного женского дня в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем в субботу, 8 марта, на площади Республики в Париже несколько десятков тысяч человек собрались на акцию, организованную некоммерческими организациями и профсоюзами.

Во время акции радикальные протестующие забросали петардами и фейерверками отряда полиции, начались стычки. Правоохранительные органы в ответ применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. По оценкам НКО, в акции участвовали до 120 тысяч человек.

Также в субботу в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине. Участники акции выступали против отправки французских военных и вооружений на Украину. Они собрались на площади Пале-Рояль возле Лувра, а затем промаршировали на другую сторону Сены, скандируя призывы отказаться от создания общих вооруженных сил Евросоюза. При этом некоторые участники акции выступили за выход Франции из ЕС.

Ранее в парламент Франции внесли законопроект об отмене «супружеского долга».