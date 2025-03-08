BFMTV: в парламент Франции внесли законопроект об отмене «супружеского долга»

Левая «Непокоренная Франция» внесла внесла на рассмотрение в парламент законопроект, призванный «положить конец супружеским обязанностям во французском законодательстве». Об этом сообщает BFMTV.

Депутат от «Непокоренной Франции» и инициатор законопроекта Сара Легрен заявила, что в гражданском кодексе Франции говорится о том, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». По ее словам, это может быть истолковано судом как «обязанность делить постель».

«Цель законопроекта — гарантировать, что подобное ошибочное толкование гражданского кодекса никогда больше не будет иметь место в делах о разводе», — заявила Легрен.

В прошлом году «Непокоренная Франция» инициировала процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

«Непокоренная Франция» — левая политическая партия, основанная в 2016 году.

Ранее в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине.