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В парламент Франции внесли законопроект об отмене «супружеского долга»

BFMTV: в парламент Франции внесли законопроект об отмене «супружеского долга»
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Shutterstock

Левая «Непокоренная Франция» внесла внесла на рассмотрение в парламент законопроект, призванный «положить конец супружеским обязанностям во французском законодательстве». Об этом сообщает BFMTV.

Депутат от «Непокоренной Франции» и инициатор законопроекта Сара Легрен заявила, что в гражданском кодексе Франции говорится о том, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». По ее словам, это может быть истолковано судом как «обязанность делить постель».

«Цель законопроекта — гарантировать, что подобное ошибочное толкование гражданского кодекса никогда больше не будет иметь место в делах о разводе», — заявила Легрен.

В прошлом году «Непокоренная Франция» инициировала процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

«Непокоренная Франция» — левая политическая партия, основанная в 2016 году.

Ранее в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

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