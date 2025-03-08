ТАСС: сотни парижан выступили против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции выступали против отправки французских военных и вооружений на Украину. Они собрались на площади Пале-Рояль возле Лувра, а затем промаршировали на другую сторону Сены, скандируя призывы отказаться от создания общих вооруженных сил Евросоюза. При этом некоторые участники акции выступили за выход Франции из ЕС.

Инициатором акции стал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, предложение Макрона отправить французов в миротворческую миссию на Украине будет способствовать сохранению конфликтного потенциала в стране.

«Макрон добивается военного присутствия на Украине, чтобы гарантировать, что даже когда наступит мир, в любой момент конфликт мог бы возобновиться через два или три года за счет провокаций, операций под чужим флагом. Вот зачем там нужны солдаты», — заявил он.

До этого Украина согласовала с Францией 19 проектов восстановления на €200 млн.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.