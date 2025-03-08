Мирные жители ЛНР получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ

Глава ГО Первомайск Колягин: дрон ВСУ ранил двух жителей села Троицкое в ЛНР

Два жителя села Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие были оперативно доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В конце февраля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине сотрудников «Луганской телефонной компании» (ЛТК), которые работают в Кременной. Автомобиль «Газель» был полностью уничтожен, но сотрудники вовремя покинули транспорт и не пострадали.

До этого в Кременной беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль сотрудников «Энергосбыта», пострадали три человека.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.