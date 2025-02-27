ВСУ атаковали машину телефонной компании в ЛНР

Дрон ВСУ уничтожил «Газель» телефонной компании в Кременной, в которой были люди

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по машине сотрудников «Луганской телефонной компании» (ЛТК), которые работают в Кременной в ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

По данным властей, украинский дрон атаковал «Газель». Автомобиль полностью уничтожен, но сотрудники вовремя покинули транспорт и не пострадали.

Накануне украинские военнослужащие с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зерново в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль двое мирных жителей получили осколочные ранения. Их доставили в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В тот же день в поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего украинского дрона повредили газовую трубу.

Ранее в Туапсе выбило стекла в общежитии и детском саду из-за атаки беспилотников.