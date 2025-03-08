Папа Римский хорошо отреагировал на терапию

Состояние папы Римского Франциска постепенно улучшается. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

«Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, в состоянии понтифика было зафиксировано постепенное, небольшое улучшение. Анализы крови тоже хорошие. Однако врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов. 8 марта папа Франциск причастился, а затем чередовал отдых с работой.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

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