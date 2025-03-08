СБУ заявила о разоблачении российского «крота» в космическом агентстве Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) написала в своем Telegram-канале о задержании за госизмену чиновника государственного космического агентства республики.

«Служба безопасности... разоблачила еще одного высокопоставленного «крота» РФ... Враждебным агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам», — говорится в посте.

Согласно публикации, следователи и контрразведка задержали чиновника во время совещания в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По версии следствия, украинец начал сотрудничать с Россией в 2024 году в обмен на деньги. После выхода на пенсию летом 2025 года мужчина намеревался переехать в РФ. Он был завербован через свою жену, проживающую в Ростове-на-Дону. От него требовали в том числе передавать данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса Украины, военных складов и спутниковые снимки. Эти сведения нужны были для воздушных ударов по стратегически важным объектам республики. СБУ якобы использовала его, чтобы дезинформировать противника и передавать России выгодную для себя информацию.

«Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ», — отметили в СБУ.

Там уточнили, что мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

4 марта в Воронеже ФСБ задержала россиянина, которого заподозрили в передаче украинской разведке сведений о режимном военном объекте. На допросе 34-летний мужчина признался, что передавал Службе безопасности Украины фотографии моста через Дон с военной техникой, а также складов. В 2024 году он сам вышел на представителей СБУ и передал украинской разведке сведения о режимном объекте. Против мужчины возбудили дело о госизмене.

Ранее в сеть попала секретная информация о деятельности украинских военкоматов.