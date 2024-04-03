На Пасху в нескольких метрах от папы Франциска упала огромная икона Христа

Во время пасхальной службы, которую проводил папа Франциск, произошло падение огромной иконы Христа, находившейся в алтаре, установленном на площади перед собором апостола Петра в Ватикане. Как пишет итальянское издание Il Messaggero, «во время службы в Ватикане сильный порыв ветра привел к тому, что старинная икона Христа упала на землю».

Икона упала всего в нескольких метрах от понтифика и ее немедленно поставили на место два служителя.

Как пишет издание, этот инцидент уже рассматривается как некий «знак», который, по мнению некоторых, указывает на неудачливое папство Франциска.

Там же издание приводит еще несколько аналогичных «знаковых» случаев, которые ассоциируют с падением иконы во время Пасхи.

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