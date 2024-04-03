Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Пасху в нескольких метрах от папы Франциска упала огромная икона Христа

Во время мессы на Пасху рядом с папой Франциском упала большая икона Христа

close
100%
Andrew Medichini/AP

Во время пасхальной службы, которую проводил папа Франциск, произошло падение огромной иконы Христа, находившейся в алтаре, установленном на площади перед собором апостола Петра в Ватикане. Как пишет итальянское издание Il Messaggero, «во время службы в Ватикане сильный порыв ветра привел к тому, что старинная икона Христа упала на землю».

Икона упала всего в нескольких метрах от понтифика и ее немедленно поставили на место два служителя.

Как пишет издание, этот инцидент уже рассматривается как некий «знак», который, по мнению некоторых, указывает на неудачливое папство Франциска.

Там же издание приводит еще несколько аналогичных «знаковых» случаев, которые ассоциируют с падением иконы во время Пасхи.

В 2013 году, в день отречения Бенедикта XVI от папского престола, молния ударила в большой железный крест на вершине собора Святого Петра.

В январе 2014 года Франциск выпустил «голубя мира» во время молитвы за мир, который был атакован вороной и чайкой в полете.

В июне 2016 года, во время поездки Франциска в Армению, он выпустил голубей на турецкой границе, но они загадочным образом вернулись обратно.

В августе 2018 года произошло обрушение крыши 400-летней церкви Сан-Джузеппе-деи-Фалегнами в Риме. Эта церковь, под юрисдикцией иезуитов, посвящена святому Иосифу, покровителю Церкви.

Ранее папа Римский призвал РФ и Украину обменять всех пленных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами