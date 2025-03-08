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Над двумя российскими регионами сбили пять беспилотников

Средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Восьмого марта с 15:30 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Информации о разрушениях в результате украинских атак не поступало.

В этот же день четыре беспилотника были сбиты над Воронежской областью. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 7 марта над территорией России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45. Для их ликвидации задействовали дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве. Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем — 21.

Ранее в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников.

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