Несколько украинских беспилотников сбили над Воронежской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось с 13.30 до 14.00 по московскому времени.

Вечером 7 марта над территорией России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45. Для их ликвидации задействовали дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве. Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем — 21. Кроме того, девять дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской. Еще шесть БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.