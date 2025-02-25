В Финском заливе обнаружили гидравлическое масло, текущее из платформы «Ваенга»

Загрязнение Финского залива зафиксировано в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъемной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга», — говорится в сообщении.

Как сообщил источник, установка принадлежит ГТ «Морстрой». Специалисты Роспотребнадзора уже проводят проверку инцидента. Факт загрязнения залива подтвержден.

Недавно новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировали на одном участке в Севастополе.

В МЧС также рассказали, что для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края обустроили насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вследствие происшествия в море попали тонны мазута.

Ранее в Новороссийске осудили моряка из Китая за крупный разлив мазута.