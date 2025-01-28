Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ рекордно нарастили экспорт свинины, говядины и мяса птицы

РИА Новости: Россия рекордно нарастила экспорт мяса птицы, свинины и говядины
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2024 году Россия рекордно нарастила экспорт мяса птицы, свинины и говядины, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, экспорт мяса в РФ вырос на четверть в 2024 году. Согласно информации Минсельхоза, Россия экспортировала мяса и субпродуктов в 2024 году на 27% больше, чем в 2023. При этом экспорт свинины вырос на треть, птицы — на 25%, крупного рогатого скота — на 22%.

Отмечается, что общий объем экспорта в денежном выражении увеличился на 24% до $1,7 млрд. Также выросло потребление мяса внутри страны. В 2024 году этот показатель достиг 83 кг на человека в год.

Эксперты, опрошенные агентством, полагают, что на увеличение объемов экспорта повлияла господдержка — программы субсидирования, кредитования, налоговые льготы. Они помогли фермерам и компаниям модернизировать производство и нарастить мощности.

До этого Россельхознадзор запретил ввозить в РФ свиней из Евросоюза из-за вирусного заболевания ящур.

Ранее пастух получил травмы после того, как за ним погналось стадо свиней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами