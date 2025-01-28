В РФ рекордно нарастили экспорт свинины, говядины и мяса птицы

В 2024 году Россия рекордно нарастила экспорт мяса птицы, свинины и говядины, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, экспорт мяса в РФ вырос на четверть в 2024 году. Согласно информации Минсельхоза, Россия экспортировала мяса и субпродуктов в 2024 году на 27% больше, чем в 2023. При этом экспорт свинины вырос на треть, птицы — на 25%, крупного рогатого скота — на 22%.

Отмечается, что общий объем экспорта в денежном выражении увеличился на 24% до $1,7 млрд. Также выросло потребление мяса внутри страны. В 2024 году этот показатель достиг 83 кг на человека в год.

Эксперты, опрошенные агентством, полагают, что на увеличение объемов экспорта повлияла господдержка — программы субсидирования, кредитования, налоговые льготы. Они помогли фермерам и компаниям модернизировать производство и нарастить мощности.

До этого Россельхознадзор запретил ввозить в РФ свиней из Евросоюза из-за вирусного заболевания ящур.

Ранее пастух получил травмы после того, как за ним погналось стадо свиней.