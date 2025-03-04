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В Петербурге знакомый опоил и изнасиловал 16-летнюю официантку

В Петербурге приятель изнасиловал 16-летнюю девушку, напоив ее пивом
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Кировском районе Санкт-Петербурга приятель опоил пивом и изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В полицию обратилась пожилая жительница Петербурга. Пенсионерка сообщила, что ее 16-летняя внучка вернулась домой с работы, девочка сообщила, что ее ударили по голове неизвестные. Школьницу госпитализировали с ушибом грудной клетки в состоянии средней степени тяжести.

Девочка рассказала полицейским, что подрабатывает официанткой в кафе на проспекте Стачек. 3 марта после работы она решила выпить пива в компании двух знакомых ей молодых людей. Один из приятелей изнасиловал потерпевшую, после чего она самостоятельно дошла до дома. По факту произошедшего проводится проверка,

До этого сообщалось, что в Забайкалье мужчина надругался над детьми и выложил видео на форум педофилов. С 2013 по 2017 год обвиняемый изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки, а также иные действия сексуального характера в отношении двухлетней девочки. Свои преступления он снимал на фото и видео, а затем выкладывал на форум в теневом сегменте интернета. Мужчину признали виновным в преступлениях в отношении малолетних, ему назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима

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Ранее в Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании их трехлетней дочери.

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