Синоптик предупредил жителей центральной России о похолодании

Вильфанд: в центре европейской части на следующей неделе похолодает до нуля

В центре европейской части России в конце следующей недели ожидается понижение температуры и осадки. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие дни будет небольшой заток холодного воздуха, однако температура воздуха будет выше нуля на несколько градусов.

Понижение температуры и осадки ожидаются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше 5°С, а ночные температуры составят около нуля градусов, уточнил синоптик. Снега в данных регионах ожидать точно не стоит, добавил специалист.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что среднесуточная температура воздуха в Москве в ближайшие пять дней будет на шесть–девять градусов выше климатической нормы.

В свою очередь Вильфанд рассказал, что 8 марта температура воздуха в Москве составит до +9°C. В городе будет солнечная погода без осадков, подчеркнул он.

Ранее Вильфанд рассказал об аномалиях в мартовской погоде в России.