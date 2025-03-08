В Петербурге местный житель устроил охоту на российский флаг

В Санкт-Петербурге безработный житель Московского района украл российский флаг у здания суда. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

По данным журналистов, нарушитель снял триколор у здания суда на Новоизмайловском проспекте, где находятся участки мировых судей. Пропажу заметил один из приставов, который отследил злоумышленника по камерам видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали вора по «горячим следам». Оказалось, что злоумышленник живет в доме, который расположен по соседству с местом кражи. У 43-летнего петербуржца есть судимость. На него составили административный протокол о мелком хищении.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее россиянин ограбил более 20 магазинов и аптек и был пойман.