Россиянин ограбил более 20 магазинов и аптек и был пойман

В Тюмени задержали мужчину, который обворовывал аптеки и магазины

В Тюмени сотрудники полиции задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года совершил более 20 ограблений в сетевых магазинах и аптеках. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Серийного грабителя сотрудники полиции задержали, просмотрев множество видеозаписей с камер из магазинов, которые он обворовывал. Обвиняемый признался, что совершил более 20 краж. Его «добычей» становились лекарства и продукты, которые он складывал в сумку и незаметно уходил.

Общий ущерб владельцы торговых точек оценили в 150 тысяч рублей. В отношении 34-летнего обвиняемого возбуждено несколько уголовных дел, ему может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее петербуржец украл цветы за 15 тысяч перед 8 Марта.