В Петербурге продавец проспал ограбление магазина

В Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в круглосуточном магазине по улице Есенина, в торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна.

Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее грабитель с пистолетом вынес из ювелирного магазина два лотка с золотом.