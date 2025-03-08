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В Саратове 24 тыс. жителей остались без горячей воды

В Саратове 24 тыс. жителей остались без отопления и горячей воды
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отопление и горячее водоснабжение нарушено в 140 домах в Саратове, где проживают более 24 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отключение воды произошло в результате коммунальной аварии.

«Предварительно установлено, что в связи с проводимыми аварийно-ремонтными работами у дома №116 по проспекту 50 лет Октября ограничено до конца суток 8 марта отопление и горячее водоснабжение в 140 жилых домах», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в Пермском крае несколько десятков многоквартирных домов в городе Лысьва остались без воды из-за коммунальной аварии.

В понедельник, 17 февраля, в Липецке примерно 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на сетях «Россетей». ЧП не затронуло соцобъекты, однако кроме горожан пострадали 300 организаций, в том числе порядка 130 жилых домов.

Ранее в жилом доме Москвы прорвало трубу с горячей водой.

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