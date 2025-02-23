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В пермской Лысьве в 60 многоквартирных домах отключили воду

В Лысьве Пермского края 60 домов остались без воды из-за аварии
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Telegram-канал «Федосеев Никита Львович»

В Пермском крае несколько десятков многоквартирных домов в городе Лысьва остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.

Согласно имеющейся информации, авария произошла в 15:00 (13:00 мск) на правой нитке водовода. Спустя полчаса подачу воды прекратили.

«Под отключением находится порядка 60 многоквартирных домов», — заявил Федосеев в своем видеообращении.

Он рассказал, что бригада водоканала расчистила место аварии и начала замену поврежденного участка трубы. Спустя шесть часов после начала ремонтных работ в зоне отключения водоснабжения остались, в том числе лицей, детский сад №17 и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 21:52 мск чиновник сообщил о завершении работ и подготовке к пробному запуску водовода.

В понедельник, 17 февраля, в Липецке примерно 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на сетях «Россетей». ЧП не затронуло соцобъекты, однако кроме горожан пострадали 300 организаций: без света остались около 130 домов, в том числе на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой. Аварийная служба выяснила причину аварии и переподключила жителей. Это заняло около 1,5 часа.

Ранее жители Нижегородской области сообщили о текущем из кранов «тархуне».

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