В Екатеринбурге задержали активисток, вышедших на пикет в честь 8 Марта

Екатеринбурженок, вышедших в гайд-парк на пикет к 8 Марта, задержала полиция

В Екатеринбурге полиция сорвала несогласованную акцию к Международному женскому дню. Об этом сообщили представители «Союза маоистов Урала».

Днем 8 марта активистки вышли в сквер на пересечении проспекта Орджоникидзе и улицы Красных партизан, чтобы напомнить горожанам об истинном смысле сегодняшнего праздника. Однако пикет за экономические и репродуктивные права женщин и против домашнего насилия в России быстро разогнали сотрудники правоохранительных органов.

Уже через 12 минут после начала запланированной встречи в Telegram-канале организации появилось сообщение о задержании участниц пикета.

«Мероприятие к Международному женскому дню в Екатеринбурге сорвано полицией. Развернуть ничего не дали. Товарки задержаны», — говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что женщин доставили в районный отдел УФМС России по Свердловской области. Там их тщательно обыскали и увели на допрос.

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