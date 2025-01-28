В российском регионе школьница напала ночью с ножом на свою мать

На Ямале 14-летняя девочка напала с ножом на мать посреди ночи

Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа ранила ножом родную мать. По информации источника РЕН ТВ, инцидент произошел в поселке Пангоды.

В ночь на 27 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в доме на улице Строителей 14-летняя девочка напала на собственную мать. Восьмиклассница изрезала ее ножом, и женщину госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.

В результате нападения жертва получила ранения правой кисти, правой ноги и поясницы, в настоящее время она находится под присмотром врачей. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины агрессии подростка к потерпевшей.

Ранее россиянка окатила кипятком свою мать за то, что та не экономила на коммунальных платежах.