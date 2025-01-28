Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе школьница напала ночью с ножом на свою мать

На Ямале 14-летняя девочка напала с ножом на мать посреди ночи
close
Shutterstock

Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа ранила ножом родную мать. По информации источника РЕН ТВ, инцидент произошел в поселке Пангоды.

В ночь на 27 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в доме на улице Строителей 14-летняя девочка напала на собственную мать. Восьмиклассница изрезала ее ножом, и женщину госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.

В результате нападения жертва получила ранения правой кисти, правой ноги и поясницы, в настоящее время она находится под присмотром врачей. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины агрессии подростка к потерпевшей.

Ранее россиянка окатила кипятком свою мать за то, что та не экономила на коммунальных платежах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами