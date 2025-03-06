Женщину задержали за танец в нижнем белье на площади Победы в Муроме

Женщину задержали за непристойный танец на площади Победы в Муроме. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

Ролик, на котором неизвестная в нижнем белье исполняет танец у памятного мемориала в Муроме, был опубликован в сети вечером 4 марта. Хотя сам памятник в кадр не попал, танцовщицу, которой, по данным следствия, оказалась 40-летняя безработная местная жительница, задержали уже на следующий день. До этого ее привлекали к административной ответственности за аналогичную выходку и штрафовали на 30 тыс. рублей.

Как сообщают «Осторожно, новости», нарушительницей оказалась владелица танцевальной студии FitDance Татьяна Белова. В октябре 2023 года Белова станцевала под композицию «Список Шиндлера» у Вечного огня.

«Вы знаете, меня выгнали отовсюду: я просилась танцевать сначала в управлении культуры, потом пыталась организовывать концерты, танцевала на улице, просилась у друзей… все тщетно. Возможно, танец у Вечного огня явился молчаливым криком о помощи моей души: помогите. Естественно, не до экстремизма там», — утверждала Белова.

В МВД заявили, что женщина не сделала «должных выводов», теперь ей может грозить уголовное разбирательство по статье об «осквернении символов воинской славы».

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