В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров

В Киеве временно ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области и слабого ветра. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что уровень загрязнения воздуха высок.

Киевлянам советуют закрыть окна и недолго находиться на улице, говорится в сообщении.

8 марта издание «Военное обозрение» сообщало, что Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины, и эта атака стала самой интенсивной за последний месяц.

5 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по тренировочным лагерям украинской армии, а также складу и технике НАТО в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах по Украине.